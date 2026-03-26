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Los celulares quedarán sin Whatsapp en abril 2026 son varios, recordemos que mensualmente se emite un listado de los aparatos que quedan obsoletos para esta red social. Este mes dicho listado es poco y solo tiene algunos modelos de celulares.

Recordemos que mensualmente la empresa se va adaptando a nuevas mejoras y varios aparatos quedan fuera de la red del teléfono verde. Así que chequea el modelo de tu celular en el listado de este mes.

Dos aparatos de la línea Samsung quedan obsoletos para este mes en Whatsapp al igual que uno de los modelos de Lg y Motorola los cuales salen en el listado. Mensualmente algunos equipos salen por los requerimientos técnicos de la empresa.

Los celulares quedarán sin Whatsapp en abril 2026

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S3

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E (primera generación)

En esta lista también entran dispositivos que no pueden actualizarse a Android 5.0 Lollipop o superior.

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