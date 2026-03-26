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Un hombre mantenía relaciones sentimentales con tres mujeres en Guanare y las parejas de las damas decidieron citarlo y lo asesinaron. El caso lo dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Guanare; esclarecieron el homicidio de Hermes Antonio Mejías Guanda (26), logrando detener a dos hombres e identificar al tercero.

Las pesquisas determinaron que la víctima mantenía relaciones sentimentales con las parejas de José Armando Briceño Jimenez (21). Alejandro José Briceño Jimenez (18) y, Alexander Wilfredo Villegas Quintero, este último por detener.

Quienes al descubrir la infidelidad, los agresores, acordaron ejecutar un plan para quitarle la vida a Hermes. Por lo que a través de una cuenta falsa en la red social Facebook, interactuaron con la víctima durante días, simulando un interés romántico para ganarse su confianza.

Relaciones sentimentales con tres mujeres

Para luego citarlo en un lugar solitario. Al llegar al sitio, la víctima fue emboscada y sometida por los victimarios, quienes le propinaron múltiples heridas con un arma blanca. Hasta causarle la muerte de manera inmediata.

Una vez ejecutaron el crimen, los victimarios despojaron al occiso de su vehículo, clase motocicleta, huyendo del lugar para intentar ocultar las evidencias del crimen. Gracias al análisis de trazas telefónicas y experticias digitales, los funcionarios lograron dar con el paradero de dos de los responsables y, tras ser detenidos, se recuperaron partes y piezas de la moto.

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