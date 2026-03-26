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Un bono de 73 dólares en Patria en marzo comenzará a pagarse antes que culmine el tercer mes del año. Dicha bonificación es una de las tres últimas que cierran la agenda de las bonificaciones.

Estos comenzarán a pagarse en los próximos días según el calendario de las ayudas económicas que entrega el gobierno nacional a través de Patria. No sabemos si estos tres bonos vengan con el aumento.

Recordemos que el Ingreso Contra la Guerra Económica subió tanto para los empleados públicos como para los jubilados de la administración pública además de los pensionados. Por ello es probable que estos tres vengan con un incremento.

Bono de 73 dólares en Patria en marzo

Hasta ahora el monto probable del Bono Cuadrantes de Paz es de 33.580, recordemos que este bono lo cobran funcionarios policiales, como funcionarios bomberiles. Además de organismos de rescate, entre otros.

Quedando solamente por pagar el bono Cultores populares el cual es depositado a los afiliados a la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. El cual se paga horas antes de que culmine el mes.

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