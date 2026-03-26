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La caída de un autobús a un río en Bangladesh dejó al menor 23 muertos. La unidad de transporte se encontraba en una plataforma cuando al parecer por un desperfecto mecánico cayó al río Padma en la ciudad de Daulatdia a 60 kilómetros de la capital Daca.

El bus estaba por subir a un ferry cuando cayó a las aguas, algunos de los pasajeros pudieron salir y salvarse. Al sitio se trasladaron bomberos como funcionarios de Defensa Civil de Bangladesh.

Caída de un autobús a un río en Bangladesh

Un buzo de la marina rescató uno de los cadáveres, mientras que los bomberos extrajeron de las aguas al menos a 20 personas. En un video se observó como el autobús se vino desde varios metros cayendo al agua.

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Varias personas murieron al ser trasladadas al hospital, luego de ser sacadas de las aguas. El autobús tenía 40 personas a bordo, algunas lograron salir con vida de las aguas. Una comisión del gobierno investigará el trágico hecho.

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