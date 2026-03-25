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Irán rechazó conversaciones con Trump y dijeron que no hay acuerdo con Estados Unidos. Esto luego de que el mandatario norteamericano hiciera afirmaciones de acuerdos con el gobierno persa en las últimas horas.

Indicó el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, que existan tales conversaciones entre ambas naciones y que las mismas son falsas. Se mantiene el conflicto entre Irán, Estados Unidos como Israel.

Trump afirmó con mucha seguridad que estaban adelantando conversaciones pero la respuesta de los iraníes fue enérgica y negaron la afirmación. Afirmaron que Trump está derrotado.

“No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado. Hoy en día, hay dos frentes: la verdad y la mentira. Y ningún buscador de la verdad es seducido por tus olas mediáticas”, indicó el comunicado de Irán.

Irán rechazó conversaciones con Trump

Dijo Trump que estaban adelantando conversaciones y que las mismas estaban en marcha. Pero la respuesta de Tehéran fue contundente y dijeron que no hay acuerdos, como tampoco conversaciones.

El conflicto parece continuar por mucho tiempo tanto por Teherán como por Estados Unidos. Mientras el mercado petrolero se mantiene entre alzas y pocas bajas debido al pleito que hay en la actualidad.

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