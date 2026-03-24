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El candidato a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga causó polémica al afirmar que de ganar expulsará a los venezolanos como a los migrantes ilegales. Indicó que esta es su principal estrategia de seguridad.

Para el domingo 12 de abril será la primera vuelta, donde López Aliaga, exalcalde de Lima sale como favorito de los comicios. En el primer programa de debates dijo que va a expulsar a los extranjeros ilegales, entre ellos los venezolanos.

No es la primera vez que uno de los candidatos peruanos como de otros países dice eso para subir un poco en las encuestas. Es la primera vez que los candidatos peruanos han salido en cantidades, ya que hay 35 candidatos a la presidencia del país.

Candidato a la presidencia de Perú prometió expulsar a los venezolanos

En la actualidad la presidencia está en manos de José María Balcázar de la tendencia de izquierda. El candidato López Aliaga apuntó a los venezolanos como delincuentes y dijo que ellos no quieren delincuentes allá.

«Vamos a expulsar a extranjeros ilegales (…), tienen plazo corto para volver a su Venezuela querida», afirmó el candidato de extrema derecha. «En este país a los delincuentes no los queremos más», resaltó.

En la actualidad según números de las Naciones Unidas hay cerca de un millón 600 mil venezolanos en ese país. Los indocumentados han bajado y la mayoría de los venezolanos cuentan con permiso para estar en ese país.

Empresario exitoso

López es uno de los empresarios más exitosos que ha tenido Perú en los últimos años. Ha hecho una fortuna con empresas hoteleras como ferroviarios. El candidato de “ultraderecha” está muy cerca de Keiko Fujimori.

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