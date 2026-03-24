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Por homicidio y femicidio frustrado quedaron dos hombres detenidos en Carabobo. La Policía Municipal de Libertador y la Policía Nacional Bolivariana dieron a conocer los procedimientos. Quedando ambos sujetos a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios del Servicio de Patrullaje Motorizado, y el Servicio de Investigación Penal (SIPEL) de la Policía del Municipio Libertador lograron la captura en flagrancia; de un sujeto tras agredir brutalmente con un arma blanca a su pareja sentimental y a su suegra, en el sector San Luis.

​Gracias a la alerta inmediata de la Central de Operaciones y a la rápida intervención de la comisión policial en la calle Las Malvinas, se logró evitar un desenlace fatal en el sitio. Los oficiales, tras escuchar los gritos de auxilio, irrumpieron en la vivienda para dar captura al sujeto quien opuso fuerte resistencia tras el ataque.

​Estado de salud crítico

El reporte médico indica que ambas víctimas se encuentran en condiciones críticas en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET). La pareja del agresor, Nataly del Carmen Colmenares Hurtado, presenta múltiples heridas por arma blanca.

Incluyendo una perforación pulmonar que compromete su vida. Por su parte, la madre de la joven, Noelia del Carmen Hurtado Escalona, también recibió múltiples puñaladas. Esto al intentar intervenir en la agresión.

Por homicidio y femicidio frustrado quedaron detenidos

Un hombre de 42 años, identificado como Martín Enrique Marimon Ruiz, fue aprehendido en por la PNB por el presunto delito de intento de homicidio en grado de frustración, tras una denuncia interpuesta por un ciudadano ante la Estación Policial Parroquial El Socorro.

El denunciante, pareja de la exesposa del aprehendido, acusó a Marimon Ruiz de amenazarlo en reiteradas ocasiones con un arma blanca (cuchillo). Asimismo, se le acusa de agredir físicamente a la víctima, causándole lesiones en la clavícula derecha.

Además de un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. El sujeto fue puesto a la orden del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades.

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