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Un fuerte accidente vial en la vía Tocuyito dejó dos lesionados la noche del lunes 23 de marzo de 2026. El hecho ocurrió en el sector El Safari en la parroquia Tocuyito, dijo el cuerpo de bomberos del municipio Libertador al oeste de la entidad.

La noche de este lunes, las unidades motorizadas 06 y 07 unidad de supresión de incendios 008 de los Bomberos Libertador se desplegaron al sector El Safari. En la parroquia Tocuyito, tras reportarse un fuerte accidente vial.

El incidente involucró el volcamiento de un vehículo de carga pesada (tipo Volteo), el cual colisionó con una unidad de transporte público (Expreso). Que circulaba en sentido hacia el Campo de Carabobo.

Fuerte accidente vial en la vía Tocuyito dejó dos lesionados

El personal bomberil estuvo bajo el mando del Capitán (B) Jorge Mosqueda, el cual procedió a asegurar la zona y evaluar a los involucrados. Se brindaron primeros auxilios a dos (02) personas que presentaron politraumatismos moderados.

Se coordinó el traslado de los lesionados con el apoyo de las unidades de @0800Bigote. En el lugar estuvieron varias autoridades presentes entre ellas, funcionarios de la PNB y Bomberos de Libertador, Tocuyito.

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Este accidente se suma a los ocurridos ayer en horas del día como de la noche. Donde reportaron un hecho vial en la Variante Bárbula. Hacemos el llamado a los conductores a conducir con prudencia en las vías del estado Carabobo.

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