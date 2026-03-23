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Joven valenciana en Playa Mar Azul en Puerto Cabello salvada de conato de ahogamiento

By Danny Valdiviezo
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Joven valenciana en Playa Mar Azul en Puerto Cabello

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Danny Valdiviezo
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Una joven valenciana en Playa Mar Azul en Puerto Cabello fue rescatada de un conato de ahogamiento. La joven de 17 años fue auxiliada primero por los salvavidas y luego por los paramédicos del 0800Bigote.

Y.N. había llegado junto a unos amigos desde la ciudad de Valencia para un día de playa cuando una ola la arrastró. Enseguida los salvavidas que estaban presentes entraron en acción y pudieron primero sacarla de agua.

Joven valenciana en Playa Mar Azul en Puerto Cabello

Brindarle los primeros auxilios y la joven pudo estabilizarse. Paramédicos del servicio de emergencia 0800Bigote la trasladaron hasta el Hospital Adolfo Prince Lara donde quedó recluida.

Se hace el llamado a tener mucha prudencia en las playas, sobre todo si hay fuerte oleaje en la zona.

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Source100x100 Noticias./Puerto Cabello/Vzla.
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