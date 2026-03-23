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Las tarifas y exoneraciones del transporte en Venezuela ya se dieron a conocer pero hay que conocer quienes no pagan en los autobuses y diferentes sistemas, como el Metro; además del Metrobus en el país.

Según el artículo 1 el pasaje urbano general quedó en un monto de 100 bolívares, dijo el Ministerio de Transporte. La semana pasada se dio a conocer las tarifas según el kilometraje y la distancia.

Exoneración total, 100% gratis, quedan exonerados las personas de la tercera edad, adultos mayores. Las mujeres mayores de 55 años en adelante como los hombres mayores de 60 años, dijo la Gaceta Oficial, número 43.335.

Tarifas y exoneraciones del transporte en Venezuela

Cabe destacar que esto es para todo el sistema de transporte que hay en el país. Los abuelos tienen derecho al transporte completamente gratuito, como a los puestos preferenciales. Estos generalmente ubicados en la primera fila.

Pasaje estudiantil, acerca del pasaje de los estudiantes y su traslado, estos pagan la mitad del pasaje. Estudiantes de educación básica además de diversificada debidamente portando el uniforme.

Estudiantes universitarios, los estudiantes universitarios deben portar su carnet estudiantil vigente. El cual debe tener el logo como sello de la Universidad, además de las firmas académicas.

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¿Dónde reclamas?, para hacer un reclamo ante algún problema como usuario del transporte, deben dirigirse a la oficina del Ministerio del Transporte. Además del Sundde autoridades municipales.

Lo que piden los usuarios

Los usuarios del transporte han solicitado en esta oportunidad, que el servicio se extienda hasta horas nocturnas. De igual modo, que los conductores de unidades cumplan con las rutas establecidas.

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