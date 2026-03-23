Compartir

Las medidas adoptadas para el ahorro de la energía eléctrica fueron dadas a conocer por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Esto por las altas temperaturas debido al equinoccio de primavera.

De acuerdo con la información difundida por la presidenta (E), la población debe tener en cuenta dichas medidas para lo que es el ahorro energético. Corre la voz entre tus vecinos y amigos en torno a estas normas de electricidad.

Medidas adoptadas para el ahorro de la energía eléctrica

Aires acondicionados a una temperatura mínima de 21 grados, recuerda no mantener por largo tiempo estos aparatos. Si no estás en la habitación o en la oficina no los dejes encendidos,

Desconexión de equipos eléctricos que no estén en uso, aquellos equipos que no estés utilizando es mejor desenchufarlos. Recuerda no dejar conectados cargadores de celulares, entre otros

Plan de ‘Pico y poda’, dicho plan consiste en podar los árboles que estén chocando con cables de alta tensión. Este se ha ejecutado casi todo el año por parte del personal de Corpoelec en todo el país, casi semanalmente.

Campaña comunicacional para el uso eficiente de la electricidad. Se espera por una campaña de información por parte de la estatal eléctrica Coepoelec como del gobierno nacional. En torno a los horarios de racionamiento.

Despliegue de drones térmicos para monitorear las áreas de mayor riesgo. Se espera por el informe de estos drones y las áreas donde esté el mayor riesgo por las temperaturas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas