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La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró estrategias junto al Estado Mayor del Gabinete de Energía Eléctrica para fortalecer la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En este encuentro, evaluó junto al equipo técnico del sector la hoja de ruta pormenorizada para consolidar acciones que permitan la recuperación del sistema y minimicen las dificultades que afecten la transmisión eléctrica.

En ese sentido, explicó ante el impacto del calor extremo en el país: «hoy es un día importante, porque hoy es lo que se llama el pasaje perpendicular de los rayos solares de sur a norte, que en concreto quiere decir que, durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela».

Además, instruyó al Ministerio de Energía Eléctrica la puesta en marcha de un protocolo de adecuación dirigido a los ciudadanos para enfrentar el escenario actual de calor.

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Plan de ahorro energético ante contingencia climática

Durante el anuncio, se hizo un llamado a las autoridades regionales para garantizar el mantenimiento de la infraestructura. «Pido también la colaboración de los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas para que el cumplimiento de los planes de control de vegetación se mantengan», agregó. Asimismo, ordenó al Ministerio para la Comunicación y la Información el diseño de una estrategia informativa enfocada en la concienciación sobre el impacto de los fenómenos climáticos recientes.

Concluyó reiterando que «la invitación es a la conciencia ciudadana» ante los nuevos planes que se van a presentar.

Dicha reunión de seguimiento se realizó en el marco de la reciente designación de Rolando Alcalá como nuevo ministro para la Energía Eléctrica, quien asume el cargo con una visión de excelencia técnica orientada a impulsar proyectos de gran escala en todo el país.

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