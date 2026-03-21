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Venezuela participa en el Foro de Alto Nivel CELAC-África

By Redacción Noticias24Carabobo
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Foro de Alto Nivel CELAC-África

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El canciller Yván Gil, en representación de Venezuela, participa en el Foro de Alto Nivel CELAC-África, que se lleva a cabo este sábado 21 de marzo en Bogotá, Colombia, bajo el estándar de la Diplomacia Bolivariana de Paz y cuyo fin se orienta en robustecer las alianzas de cooperación con el establecimiento de una agenda conjunta.

Este foro es de gran importancia para promover la paz, impulsar el desarrollo económico soberano de los pueblos y fortalecer la cooperación Sur-Sur entre nuestras regiones, informó el titulas de Relaciones Exteriores del país. 

 

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«Este encuentro es fundamental para promover la paz, impulsar el desarrollo económico soberano de los pueblos y fortalecer la cooperación Sur-Sur entre nuestras regiones».
 
Junto con su mensaje compartió imágenes del evento, que reúne a todos los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y África, con el fin de profundizar estrategias para el beneficio del Sur Global.
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SourceEl Universal
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