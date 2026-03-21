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El Inameh da un pronóstico de nubosidad y lluvias de intensidad variable en varias regiones de Venezuela. Durante la mañana, gran parte del país mantendrá cielos despejados, aunque se esperan mantos nubosos con lloviznas en el norte de Táchira y sur de Mérida. Zonas de Barinas y el sur del Zulia también podrían registrar lluvias de corta duración en las próximas horas según el boletín oficial hoy.

Para la tarde y la noche, se estima un incremento de la nubosidad al sur de Bolívar y Amazonas, alternando con zonas despejadas. En Miranda, Distrito Capital y La Guaira, los habitantes de las zonas de montaña amanecieron con lloviznas dispersas que podrían repetirse hoy.

Pronóstico de lluvias en Venezuela según Inameh

Las temperaturas máximas alcanzarán los treinta y un grados en los Valles, mientras que en La Guaira el calor llegará hasta los treinta y seis grados.

Se recomienda a la población estar atenta a los cambios repentinos en las condiciones atmosféricas, especialmente en el Centro Norte Costero que incluye Carabobo.

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