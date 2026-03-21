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El seleccionador Oswaldo Vizcarrondo presentó oficialmente la lista de veintiocho convocados vinotinto para la próxima la FIFA Series 2026. La convocatoria ha generado comentarios debido a las bajas sensibles de figuras que militan en el fútbol europeo y estadounidense.

Yangel Herrera y Daniel Pereira quedaron fuera de la lista definitiva por lesiones, mientras que Ender Echenique no estará presente por trámites de visado.

Ante estas ausencias, Vizcarrondo apuesta por piezas como Telasco Segovia y Keiber Lamadrid para refrescar el esquema táctico de la selección.

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Convocados Vinotinto para la FIFA Series

El técnico nacional enfatizó que busca generar rotaciones estratégicas para observar a los jugadores en competencia real antes de los próximos retos.

Venezuela se medirá ante Trinidad y Tobago y Uzbekistán los días 27 y 30 de marzo como parte del nuevo formato de la FIFA Series.

Con un grupo que mezcla experiencia y juventud, la Vinotinto ya calienta motores para viajar a las sedes internacionales y afianzar su idea de juego.

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