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Las efemérides del 21 de marzo, un día como hoy en el año 1960 nació en Sao Paulo, Brasil el piloto Ayrton Senna.

También un día como hoy nos recuerda que en esta fecha en 2009: la Selección Venezolana de Beisbol logra el tercer lugar en el Clásico Mundial de Béisbol (su mejor participación hasta los momentos).

Un día como hoy en el año 1967: nace en Punta de Piedras, estado Nueva Esparta, Inés María Calero, actriz y modelo, Miss Venezuela 1987.

Para el año 1987: un día como hoy nace en Barquisimeto el grandeliga Carlos Carrasco.

También un día como hoy pero en 1988: nace en Valencia María Gabriela Isler, Miss Venezuela 2012 y nuestra séptima Miss Universo venezolana (última hasta ahora). Gabriela es la miss universo que más ha reinado en el certamen con tres años (desde 2013 cuando fue coronada, hasta el 2015 año en que entregó la corona).

Para el año 2014, un día como hoy Greivis Vázquez se convierte en el basquetbolista venezolano con más puntos en la NBA con 2.490 puntos hasta los momentos.

En el año 1685 un día como hoy n Las efemérides del 21 de marzo nace Johann Sebastian Bach, compositor alemán (f. 1750).

Las efemérides del 21 de marzo

Para el año 1847, un día como hoy el Capitán General Rafael Carrera y Turcios establece la República de Guatemala.

Un día como hoy pero en 1930: en Chile comienza a funcionar la Fuerza Aérea, fundada por Arturo Merino Benítez.

Un día como hoy 1966: en Nueva York (Estados Unidos) la Asamblea General de la ONU proclama el «Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial». En memoria de la Masacre de Sharpeville (Sudáfrica) en esta misma fecha en 1960.

Para el año 1994 un día como hoy entra en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

También un día como hoy en 2006: en San Francisco (California) se funda Twitter, el sitio web de microblogging.

1937: nace el actor hispano venezolano Gustavo González.

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