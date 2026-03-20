Compartir

Empieza el equinoccio de primavera 2026, este ocurre generalmente entre el 19 y el 21 de este mes. Este es el punto donde el Sol se posiciona directamente sobre el Ecuador y provoca un día y la noche igual en 12 horas.

Pero el mismo también influye sobre el cambio de temperatura en varios países, entre ellos Venezuela. Es por ello que hace unos días el Inameh había destacado sobre el aumento de temperatura en el país.

Significado Astronómico del equinoccio: El eje de la Tierra no está inclinado hacia ni lejos del Sol, lo que resulta en una distribución uniforme de luz solar. Marca el fin del invierno y el inicio de la primavera en el hemisferio norte (otoño en el sur), con días más largos y mayor calor.

Se espera que en el país las temperaturas suban un poco más, ya tanto en febrero como en marzo la temperatura ha estado entre los 37 grados en adelante. Evite exponerse al sol durante tanto tiempo.

Empieza el equinoccio de primavera, ¿por qué sube la temperatura?

La temperatura sube con el equinoccio de primavera porque el eje de la Tierra se alinea de manera que el Sol ilumina directamente el Ecuador. Provocando que los días sean más largos que las noches y la superficie terrestre reciba más horas de calor solar.

Este aumento en la radiación solar directa eleva progresivamente las temperaturas tras el invierno. Mayor insolación: El sol incide con mayor perpendicularidad sobre el hemisferio en primavera, aumentando la intensidad de la energía solar.

Días más largos: A partir del equinoccio, la duración del día supera las 12 horas, lo que significa más tiempo de calentamiento por parte del Sol.

Alineación solar: El Sol cruza el ecuador celeste, pasando de sur a norte (en el hemisferio norte), lo que marca el inicio de la transición hacia temperaturas más altas.

Fenómeno estacional: Es una transición natural donde las masas de aire cálido empiezan a desplazar al aire frío del invierno.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas