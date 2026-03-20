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El clima hoy 20 de marzo apunta a la nubosidad fragmentada para hoy viernes, con zonas despejadas en el oriente del país. Situación nubosa en los estados centrales en horas de la mañana, despejada a mediodía.

Situación General, Se prevé nubosidad fragmentada y algunas zonas con cielo despejado gran parte del territorio nacional; asimismo, se esperan mantos nubosos con lluvias o lloviznas en áreas de *nuestra Guayana Esequiba.

Como en el sur de Bolívar, Amazonas, montañas de Miranda, Yaracuy, Falcón, Llanos Occidentales, Mérida, Trujillo y partes del Zulia.

Cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en gran parte del país; sin embargo, nubes de evolución rápida generadoras de lluvias de intensidad variables en *Bolívar, Amazonas, Apure, Falcón, Lara, los Andes y Zulia.

Se esperan entre 37 y 38 grados para hoy en varios estados entre ellos Guárico, Anzoátegui, Aragua, Caracas, Miranda, como en zonas del oriente y occidente. Poca nubosidad en la zona central del país.

En la zona costera se han presentado lluvias en los últimos días, las mismas se han presentado en horas de la mañana. Zonas de Tucacas como de la costa central se han presentado lloviznas en los últimos días.

Clima hoy 20 de marzo en Venezuela

Las altas temperaturas prevalecerán en el país, desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche las temperaturas estarán cercanas a los 38 grados. Esto en la zona central del país como en el oriente y occidente.

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Mientras que en el estado Mérida se esperan ocho grados para hoy, en horas de la madrugada en las zonas montañosas. Como se esperan temperaturas bajas en las zonas montañosas del país.

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