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En la cocina hay que innovar es por ello que unas croquetas de jamón es una receta ideal para la semana. Sobre todo cuando se acerca el fin de semana y hay que tener recetas nuevas y buenas.

Croquetas de jamón, ingredientes

200 g de jamón cocido (picado finamente)

500 ml de leche entera (mejor si está tibia)

50 g de mantequilla

60 g de harina de trigo

1 cebolla pequeña (opcional, bien picada)

Sal y pimienta (al gusto)

Para el empanizado:

2 huevos batidos

Pan

rallado

Aceite para freír

Preparación

Base de la bechamel: En una sartén grande derrite la mantequilla y sofríe la cebolla (si usas) hasta que esté transparente. Añade la harina y cocina 1-2 minutos sin dejar de mover, para que pierda el sabor a crudo.

Crema de la masa:

Agrega poco a poco la leche tibia, batiendo con varillas para evitar grumos. Cocina hasta obtener una bechamel espesa. Añade el jamón picado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Cocina 2 minutos más y retira del fuego.

Reposo de la masa:

Pasa la mezcla a una fuente y cubre con film plástico en contacto con la superficie (para que no forme costra). Refrigera al menos 4 horas (mejor de un día para otro).

Formado y empanizado:

Con las manos húmedas, forma croquetas (cilíndricas o redondas). Pásalas primero por huevo batido y luego por pan rallado.

Fritura:

Calienta abundante aceite a 180 °C. Fríe las croquetas hasta que estén doradas y crujientes. Retira sobre papel absorbente.

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