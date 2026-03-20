En la cocina hay que innovar es por ello que unas croquetas de jamón es una receta ideal para la semana. Sobre todo cuando se acerca el fin de semana y hay que tener recetas nuevas y buenas.
Croquetas de jamón, ingredientes
200 g de jamón cocido (picado finamente)
500 ml de leche entera (mejor si está tibia)
50 g de mantequilla
60 g de harina de trigo
1 cebolla pequeña (opcional, bien picada)
Sal y pimienta (al gusto)
Para el empanizado:
2 huevos batidos
Pan
rallado
Aceite para freír
Preparación
Base de la bechamel: En una sartén grande derrite la mantequilla y sofríe la cebolla (si usas) hasta que esté transparente. Añade la harina y cocina 1-2 minutos sin dejar de mover, para que pierda el sabor a crudo.
Crema de la masa:
- Agrega poco a poco la leche tibia, batiendo con varillas para evitar grumos.
- Cocina hasta obtener una bechamel espesa.
- Añade el jamón picado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Cocina 2 minutos más y retira del fuego.
Reposo de la masa:
- Pasa la mezcla a una fuente y cubre con film plástico en contacto con la superficie (para que no forme costra). Refrigera al menos 4 horas (mejor de un día para otro).
Formado y empanizado:
- Con las manos húmedas, forma croquetas (cilíndricas o redondas).
- Pásalas primero por huevo batido y luego por pan rallado.
Fritura:
- Calienta abundante aceite a 180 °C.
- Fríe las croquetas hasta que estén doradas y crujientes.
- Retira sobre papel absorbente.
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