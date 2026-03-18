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Un pastel de atún frío es lo ideal para reuniones, compartir y hasta para fiestas. Es uno de los pasteles tradicionales que data de hace décadas y es siempre uno de los favoritos de las personas.

Pastel de atún frío

Ingredientes:

10 rebanadas de pan de molde sin corteza

8 hojas de lechuga romana

4 aceitunas verdes sin hueso

4 aceitunas negras sin hueso

50 g de pimientos del piquillo

200 g de atún en conserva

3 huevos cocidos

6 cucharadas de mayonesa

Sal al gusto

Pimienta negra molida al gusto

Para la decoración:

4 cucharadas de mayonesa

1 huevo cocido

Tiras de pimiento del piquillo

6 aceitunas verdes sin hueso

6 aceitunas negras sin hueso

Utensilios necesarios:

Molde rectangular (aprox. 22.5 x 11.5 x 6 cm)

Film transparente

Preparación:

Picar finamente las 8 hojas de lechuga romana. Cortar las aceitunas verdes en rodajas, y trocear los 50 g de pimiento del piquillo. Colocar todo en un bol grande.

Desmenuzar los 200 g de atún y agregarlo al bol. Pelar y trocear los 3 huevos cocidos, luego añadirlos junto con las 6 cucharadas de mayonesa. Salpimentar al gusto y mezclar bien todos los ingredientes.

Para el montaje, forrar un molde rectangular con film transparente, dejando sobrante para cubrir el pastel después. Colocar una capa de pan de molde en el fondo del molde (aproximadamente 2 rebanadas y un trozo si es necesario).

Extender un tercio de la mezcla del relleno sobre el pan. Continuar intercalando capas de pan y relleno, finalizando con una capa de pan. Serán necesarias unas 10 rebanadas de pan de molde.

Cubrir el pastel con el film transparente y refrigerarlo por al menos 1 hora. Una vez enfriado, desmoldar el pastel, retirar el film transparente y cubrir la superficie y los lados con las 4 cucharadas de mayonesa.

Decorar con el huevo cocido rallado, tiras de pimiento del piquillo y las aceitunas cortadas por la mitad.

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