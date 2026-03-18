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¿Desde cuándo se celebra la Fiesta en Elorza?, esta fiesta es una de las más famosas del llano venezolano. Marca la celebración de las fiestas de San José la cual luego comenzaron a llamarla solamente, fiesta en Elorza.

Las fiestas en Elorza, estado Apure, se celebran anualmente cada 19 de marzo en honor a San José, su santo patrono. Aunque tienen raíces religiosas antiguas, la popularidad del evento consolidó su fama nacional e internacional con el paso del tiempo.

Inmortalizándose tras la composición del tema “Fiesta en Elorza” de Eneas Perdomo en 1962. E cual marcó el origen de estas fiestas religiosas donde muchas personas pagan promesas. Llevan flores al patrono San José y hasta decoran los vehículos con los colores verde y azul.

¿Desde cuándo se celebra la Fiesta en Elorza?

Día Central: 19 de marzo, conocido también como el “Día Nacional de la Llaneridad”.

Origen: Son festividades tradicionales de larga data, organizadas por la comunidad en honor a San José.

Reconocimiento: Son una de las manifestaciones folclóricas más importantes de Venezuela, convirtiendo al pueblo en la «capital folclórica de Venezuela» durante la celebración.

Actividades: Incluyen misas, procesiones, música llanera, toros coleados y el Festival Criollo Doña Bárbara de Oro.

La canta criolla, es y será el género que suena y sonará en esta fiesta, luego que prohibiera escuchar reguetón como vallenato. Los exponentes del folklore venezolano estarán nuevamente en esta fiesta.

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