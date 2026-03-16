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Las normas para la Fiesta en Elorza 2026 fueron recordadas por la alcaldía del municipio Rómulo Gallegos en Apure. Recordemos que esta semana empieza el festejo más grande del llano venezolano.

Este año hay normas para evitar precisamente lo ocurrido el año pasado, la norma principal es la música llanera. Nuestra música será la primera y la que sonará en esta fiesta, ya que no se permitirá reguetón como tampoco vallenato.

Como tampoco otros géneros musicales que no sean de nuestro folklore, recordemos que nuestra música es amplia. Está el pasaje, joropo central, instrumental, entre otras. Se reiteró solo música llanera.

Está prohibido por completo, el uso de espumas, las cuales en el pasado Carnaval fueron muy sonadas. Tampoco se permitirá el uso de equipos de sonido de alta potencia en los vehículos. Como polvos de colores.

Fiesta en Elorza 2026

Las fiestas de este año tendrán tendencia familiar como se hacía antes, fiestas de esencia llanera donde el espíritu de la misma sea el llano venezolano, protagonista eterno de la majestuosidad nacional. Es el planteamiento y es lo que se le exige a los turistas.

De igual modo, se espera que los turistas tengan un sitio de hospedaje ya apartado. Se espera movimiento de vehículos pero estarán muy pendientes de que el pueblo tengan sus vías de acceso despejadas.

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