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Celebrada con éxito Caminata 5K Mujeres en Meta en San Joaquín. En un ambiente cargado de emoción, se llevó a cabo la iniciativa organizada por deportistas locales para resaltar el rol protagónico de la mujer en la sociedad.

Nancy de Lacava, Primera Dama del estado Carabobo, en compañía del alcalde del municipio San Joaquín, Diego Corrales, y la Primera Dama de la municipalidad, Génesis de Corrales, señaló que esta iniciativa permite crear espacios que dignifican el papel de la mujer en todas las áreas de la vida cotidiana, especialmente en el ámbito deportivo y recreacional.

“Estamos muy felices de celebrar esta caminata, ya que desde tempranas horas, la alegría desbordó las calles, demostrando que la organización ciudadana es clave para transformar el entorno social y humano, es por eso que San Joaquín reafirma su compromiso con el bienestar físico y la integración de todas sus ciudadanas en esta hermosa iniciativa deportiva”, expresó.

Celebrada con éxito Caminata 5K Mujeres en Meta en San Joaquín

Asimismo, destacó que esta jornada marcó un hito en la agenda recreativa carabobeña, uniendo a la comunidad bajo una misma causa como el desarrollo integral de las féminas, en cumplimiento con las líneas establecidas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de forma conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Por otro lado, el equipo de Mujeres en Meta agradeció la participación masiva, cumpliendo su objetivo de promover salud y empoderamiento comunitario real, por lo que el éxito de esta caminata 5K deja una huella positiva, fomentando estilos de vida activos y reconociendo el valor fundamental de la mujer trabajadora.

Durante esta actividad, también hicieron acto de presencia diversas autoridades de diferentes municipios del oriente de Carabobo, como la alcaldesa del municipio Diego Ibarra, Lesbia Castillo, y la Primera Dama del municipio Guacara, Corina de Castañeda, quienes resaltaron la importancia del deporte como un motor de cambio para las mujeres del eje oriental, así como para demostrar la vitalidad y la alegría de todas.

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