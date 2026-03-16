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El nuevo monto del Ingreso contra la Guerra Económica de jubilados se conoció hoy en horas de la mañana. Esto mediante el sistema Patria, que indicó que el monto que cobrarán hoy es de 58.919 bolívares.

Ingreso contra la Guerra Económica de jubilados

Este monto al cambio del Banco Central de Venezuela sería 131 dólares, este monto también varió al igual que el de los empleados públicos. Hasta ahora solo faltaría por pagar el ingreso para los pensionados.

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