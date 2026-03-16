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La fecha probable de pago de pensión de abril 2026 ya se dio a conocer, de igual modo el Ingreso contra la Guerra Económica de los abuelos. Los pensionados estarían cobrando probablemente el día viernes 20 o el lunes 23 de marzo.

Los adultos mayores están a la espera también del monto que va a tener el Ingreso Contra la Guerra Económica tomando en cuenta que los empleados están cobrando 150 dólares. Hasta ahora esperan por el monto.

Los abuelos cobran en la actualidad 50 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela es por ello que esperan el nuevo monto a cobrar. De igual modo, el monto de la pensión, el cual se mantiene en 130 bolívares.

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Fecha probable de pago de pensión de abril 2026

Hasta ahora se espera que los jubilados de la administración pública cobren esta semana el nuevo monto a cobrar. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez habló del monto que le pagaron a los empleados públicos.

Recordemos que el dinero viene del ingreso por la venta de petróleo que van a dos fondos sociales.

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