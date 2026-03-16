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El arrollamiento de un septuagenario en Naguanagua fue reportado en horas de la noche de ayer domingo 15 de marzo de 2026. El grupo de rescate Naguanagua atendió la situación presentada con el hombre.

Se pudo conocer que el sujeto de 70 años de edad fue arrollado por un motorizado quedando tendido en el pavimento. Este presentó laceraciones en el rostro como en las extremidades superiores.

Reportaron arrollamiento de un septuagenario en Naguanagua

El hecho ocurrió en la avenida Universidad (a pocos metros del semáforo de la 190 sentido Norte – Sur). Las personas notificaron el hecho a los grupos de emergencia que hay en el municipio.

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Este arrollamiento se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de año. Se hace un llamado a los conductores a tener prudencia al circular y manejar apegados a las normas impuestas por el INTT.

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