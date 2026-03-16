PortadaSucesos

Reportaron arrollamiento de un septuagenario en Naguanagua

By Danny Valdiviezo
0
207
arrollamiento de un septuagenario en Naguanagua
Foto: Grupo de Rescate Naguanagua.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El arrollamiento de un septuagenario en Naguanagua fue reportado en horas de la noche de ayer domingo 15 de marzo de 2026. El grupo de rescate Naguanagua atendió la situación presentada con el hombre.

Se pudo conocer que el sujeto de 70 años de edad fue arrollado por un motorizado quedando tendido en el pavimento. Este presentó laceraciones en el rostro como en las extremidades superiores.

Noticias24Carabobo, Noticias de Carabobo, Noticias 24, Noticias Hoy, Noticias 24 Horas Carabobo, Noticias de Valencia, Información de Carabobo, Noticias de Hoy Valencia, Noticias de Venezuela, Noticias de Sucesos, Bonos Patria 2026, Sistema Patria, Noticias24Carabobo en Google News, Combo CLAP, Salud, News, 16 de marzo, marzo 16, Mar 16, Arrollamiento de un septuagenario en Naguanagua
Foto: Grupo de Rescate Naguanagua.

Reportaron arrollamiento de un septuagenario en Naguanagua

El hecho ocurrió en la avenida Universidad (a pocos metros del semáforo de la 190 sentido Norte – Sur). Las personas notificaron el hecho a los grupos de emergencia que hay en el municipio.

NO DEJES DE LEER AHORA: Colisión de moto y vehículo en la Autopista del Este dejó un lesionado

Este arrollamiento se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de año. Se hace un llamado a los conductores a tener prudencia al circular y manejar apegados a las normas impuestas por el INTT.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Motorizado perdió la vida en un accidente en la ARC en el Distribuidor Firestone

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceGrupo de rescate Naguanagua
Artículo anterior
Lo que se sabe de las tarifas de transporte en la Gran Valencia
Artículo siguiente
Fecha probable de pago de pensión IVSS de abril 2026 y el bono contra la Guerra Económica de los abuelos
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes