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Lo que se sabe de las tarifas de transporte en la Gran Valencia

By Redacción Carabobo
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tarifas de transporte en la Gran Valencia
Foto: Jacinto Oliveros.

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Las tarifas de transporte en la Gran Valencia la están cobrando desde hoy a pesar que las mismas no se han hecho oficiales. En Caracas y otras ciudades del país se está cumpliendo el paro de transporte.

Las tarifas no están autorizadas aun por el ministerio de Transporte.

Tarifas de transporte en la Gran Valencia

En Valencia y otros municipios se está cobrando la tarifa de 120 bolívares en la actualidad. Ayer desde Caracas se comentó sobre el paro el cual hasta ahora se ha cumplido, teniendo solo el sistema del transporte urbano gubernamental.

A esta hora en Valencia se mantiene el Metro de Valencia trabajando al igual que las unidades urbanas de transporte pertenecientes al sistema urbano.

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