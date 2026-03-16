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Venezuela ante Italia por el cupo a la final del Clásico Mundial de Beisbol. Los criollos luego de dejar en el camino a los japoneses buscan vencer al equipo europeo e ir por el título. Esta noche desde las ocho de la noche será el electrizante encuentro.

Hay mucho entusiasmo en la selección nacional por meterse a la final, pero antes deberá dejar en el camino a Italia. Los italianos dirigidos por el venezolano Francisco Cervelli han sido la sorpresa del torneo.

Los italianos tuvieron buenos encuentros y tienen la oportunidad de luchar por la gran final si derrotan a Venezuela. Los venezolanos el sábado pudieron vencer a Japón, el actual campeón del Clásico Mundial de Beisbol.

Venezuela ante Italia por el cupo a la final del Clásico Mundial de Beisbol

Bateo oportuno, buen pitcheo y disposición le dieron a los venezolanos el aval para avanzar a semifinales. Anoche ya Estados Unidos selló el boleto para ir a la gran final luego de derrotar a República Dominicana.

Los quisqueyanos estaban como favoritos pero anoche fueron dominados por los lanzadores estadounidenses. El encuentro fue disputado entrada por entrada por ambas selecciones, Estados Unidos se llevó el cupo a la final.

Desde las siete de la noche habrá antesalas en las televisoras Televen como Venevisión además de los canales de cable IVC como ByM Sport. De igual modo, habrá transmisión por las emisoras de radio como por las plataformas digitales deportivas.

La Gran Final sería mañana marzo de 2026, la cual pondría el sello final a este interesante torneo que ha gozado de alta sintonía. Venezuela selló también el sábado su cupo a la disciplina del beisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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