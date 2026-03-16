DeportesBeisbol

Estados Unidos en el Clásico Mundial avanzó a la Final, Dominicana eliminado

By Danny Valdiviezo
0
116

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol avanzó a la gran Final luego de dar cuenta de República Dominicana en la semifinal con pizarra de 2×1. Los norteamericanos lograron frenar a la ofensiva quisqueyana, en un partido verdaderamente luchado.

Los dominicanos picaron adelante con un cuadrangular de Junior Caminero en el tercer tramo para colocar el encuentro 1×0. En el cuarto tramo, Estados Unidos se va adelante a punta de jonrones, cambiando el panorama del juego.

Gunnar Anderson y Roman Anthony largaron batazos para irse adelante en el partido. La ofensiva de Dominicana en el séptimo trató de irse adelante en la pizarra pero el pitcheo norteamericano pudo salir del apuro.

El pitcheo de ambos bandos estuvo a la altura, hubo un verdadero espectáculo desde la lomita ponchando bateadores como dominándolos con envíos sobre las 93 millas en adelante. Algo verdaderamente sobresaliente en este encuentro.

Estados Unidos en el Clásico Mundial

La selección norteamericana espera ahora por el ganador entre Venezuela e Italia, cuyo partido será mañana luego de las siete de la noche.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Histórico!, Venezuela eliminó a Japón y avanzó a semifinales del CMB 2026 (VIDEOS)

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceNoticias24Carabobo
Artículo anterior
Ganadores de los Oscars 2026: La lista completa de la gran noche de Hollywood
Artículo siguiente
Murió el guitarrista de Motörhead Phil Campbell
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes