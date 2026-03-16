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Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol avanzó a la gran Final luego de dar cuenta de República Dominicana en la semifinal con pizarra de 2×1. Los norteamericanos lograron frenar a la ofensiva quisqueyana, en un partido verdaderamente luchado.

Los dominicanos picaron adelante con un cuadrangular de Junior Caminero en el tercer tramo para colocar el encuentro 1×0. En el cuarto tramo, Estados Unidos se va adelante a punta de jonrones, cambiando el panorama del juego.

Gunnar Anderson y Roman Anthony largaron batazos para irse adelante en el partido. La ofensiva de Dominicana en el séptimo trató de irse adelante en la pizarra pero el pitcheo norteamericano pudo salir del apuro.

El pitcheo de ambos bandos estuvo a la altura, hubo un verdadero espectáculo desde la lomita ponchando bateadores como dominándolos con envíos sobre las 93 millas en adelante. Algo verdaderamente sobresaliente en este encuentro.

Estados Unidos en el Clásico Mundial

La selección norteamericana espera ahora por el ganador entre Venezuela e Italia, cuyo partido será mañana luego de las siete de la noche.

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