La 98.ª edición de los Premios de la Academia regresó al icónico Dolby Theatre de Los Ángeles este domingo 15 de marzo, en una ceremonia que celebró la diversidad y la innovación técnica del cine estrenado en 2025.
Con el comediante Conan O’Brien repitiendo como anfitrión por segundo año consecutivo, la gala fluyó entre monólogos ácidos, homenajes emotivos y la esperada entrega de las estatuillas doradas.
La competencia de este año era una de las más reñidas de la última década. Películas como «Sinners» (que lideraba con 16 nominaciones), la épica «One Battle After Another» y la aclamada «Hamnet» llegaron a la alfombra roja con altas expectativas. La noche no estuvo exenta de momentos virales y discursos que reivindicaron el valor de la experiencia cinematográfica en salas.
Ganadores de los Oscars 2026
Uno de los puntos más altos fue la entrega del premio a Mejor Película, donde el filme One Battle After Another se impuso ante sus competidores, consolidándose como la gran obra maestra del año. Por otro lado, la categoría de Mejor Director reconoció el trabajo de Paul Thomas Anderson, quien con su visión en One Battle After Another logró cautivar tanto a la crítica como a los miembros de la Academia.
En las categorías de actuación, la emoción fue palpable. El Oscar a Mejor Actor fue para Michael B. Jordan, mientras que la estatuilla de Mejor Actriz quedó en manos de Jessie Buckleytras una competencia feroz con nombres de la talla de Emma Stone y Jessie Buckley.
A continuación, presentamos la lista de los ganadores en las categorías principales:
- Mejor Película: One Battle After Another
-
Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson- One Battle After Another
-
Mejor Actor: Michale B. Jordan – Sinners –
-
Mejor Actriz: Jessie Buckley – Hamnet
-
Mejor Actor de Reparto: Sean Penn – One Battle After Another
-
Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan- Weapons
-
Mejor Película Internacional: Sentimental Value – Norway
-
Mejor Guion Original: Sinners
-
Mejor Película de Animación: KPop Demon Hunters
- Mejor Guión Adaptado: One Battle After Another
- Mejor Casting: One Battle After Another
- Mejor Fotografría: Sinners
-
Mejor Diseño de Producción: Frankenstein
-
Mejor Edición: One Battle After Another
-
Mejor Banda Sonora Original: Sinners
-
Mejor Canción Original: «Golden» – KPop Demon Hunters
-
Mejor Sonido: Formula 1
-
Mejores Efectos Visuales: Avatar: Fire and Ash
-
Mejor Maquillaje y Peinado: Frankenstein
-
Mejor Diseño de Vestuario: Frankenstein
-
Mejor Cortometraje Animado:The Girl Who Cried Pearls
-
Mejor Cortometraje de Acción Real: The Singers y Two People Exchanging Saliv
-
Mejor Largometraje Documental: Mr. Nobody Against Putin
-
Mejor Cortometraje Documental: All the Empty Rooms
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas
¿Por qué hoy es el Día Nacional del Rap en Venezuela? Un homenaje a Canserbero y los grandes del género