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La 98.ª edición de los Premios de la Academia regresó al icónico Dolby Theatre de Los Ángeles este domingo 15 de marzo, en una ceremonia que celebró la diversidad y la innovación técnica del cine estrenado en 2025.

Con el comediante Conan O’Brien repitiendo como anfitrión por segundo año consecutivo, la gala fluyó entre monólogos ácidos, homenajes emotivos y la esperada entrega de las estatuillas doradas.

La competencia de este año era una de las más reñidas de la última década. Películas como «Sinners» (que lideraba con 16 nominaciones), la épica «One Battle After Another» y la aclamada «Hamnet» llegaron a la alfombra roja con altas expectativas. La noche no estuvo exenta de momentos virales y discursos que reivindicaron el valor de la experiencia cinematográfica en salas.

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Uno de los puntos más altos fue la entrega del premio a Mejor Película, donde el filme One Battle After Another se impuso ante sus competidores, consolidándose como la gran obra maestra del año. Por otro lado, la categoría de Mejor Director reconoció el trabajo de Paul Thomas Anderson, quien con su visión en One Battle After Another logró cautivar tanto a la crítica como a los miembros de la Academia.

En las categorías de actuación, la emoción fue palpable. El Oscar a Mejor Actor fue para Michael B. Jordan, mientras que la estatuilla de Mejor Actriz quedó en manos de Jessie Buckleytras una competencia feroz con nombres de la talla de Emma Stone y Jessie Buckley.

A continuación, presentamos la lista de los ganadores en las categorías principales:

Mejor Película: One Battle After Another

Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson- One Battle After Another

Mejor Actor: Michale B. Jordan – Sinners –

Mejor Actriz: Jessie Buckley – Hamnet

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn – One Battle After Another

Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan- Weapons

Mejor Película Internacional: Sentimental Value – Norway

Mejor Guion Original: Sinners

Mejor Película de Animación: KPop Demon Hunters

Mejor Guión Adaptado: One Battle After Another

Mejor Casting: One Battle After Another

Mejor Fotografría: Sinners

Mejor Diseño de Producción: Frankenstein

Mejor Edición: One Battle After Another

Mejor Banda Sonora Original: Sinners

Mejor Canción Original: «Golden» – KPop Demon Hunters

Mejor Sonido: Formula 1

Mejores Efectos Visuales: Avatar: Fire and Ash

Mejor Maquillaje y Peinado: Frankenstein

Mejor Diseño de Vestuario: Frankenstein

Mejor Cortometraje Animado:The Girl Who Cried Pearls

Mejor Cortometraje de Acción Real: The Singers y Two People Exchanging Saliv

Mejor Largometraje Documental: Mr. Nobody Against Putin

Mejor Cortometraje Documental: All the Empty Rooms

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