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Cada once de marzo se celebra oficialmente el Día Nacional del Rap en Venezuela, rindiendo tributo al natalicio del eterno Tyrone González, mejor conocido como Canserbero.

Aunque la fecha nace por el legado del «Can», el movimiento reconoce hoy la trayectoria de pioneros como Ardilla, Rekeson, Sibilino, Apache y Lil Supa. Estos exponentes de la «Old School» sentaron las bases de una cultura que logró exportar el talento de los barrios venezolanos a todo el continente.

La actual generación, liderada por figuras como Akapellah y Neutro Shorty, mantiene viva la llama con propuestas modernas que dominan las listas de reproducción globales.

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Día Nacional del Rap en Venezuela

La narrativa del hip hop nacional fusiona la introspección filosófica con la cruda denuncia social, convirtiendo a los raperos en los cronistas urbanos de nuestra era. Este día oficializa el impacto cultural de un género que no se detiene, demostrando que las letras y la semilla del rap están más vivas.

A través de esta efeméride, se busca enaltecer la identidad de un movimiento que sigue uniendo voces para difundir mensajes de conciencia en toda la nación.

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