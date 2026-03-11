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El bonito gesto de un perro a una mujer por alimentarlo se hizo viral, esto ocurrió en Ciudad de México. Una dama se acercó con comida para perros y la colocó en el suelo, dos de ellos estaban tranquilos y atentos a la mujer.

Los canes movían la cola pero aun estaban tranquilos, por el noble gesto de la mujer. Uno de ellos, muy tímidamente estaba frente a la mujer, se acercó y le dio un beso a la dama la cual sonrió por aquel agradecimiento.

El momento fue captado en una foto, en donde el perrito agradeció de una manera tan pura aquella comida que le daban. Esto se volvió viral y desde hace semanas la imagen del perro y la mujer recorren las redes sociales.

El bonito gesto de un perro

Ese beso fue una bella manera de decir.. ¡gracias por la comida!, ¡gracias por ese momento!. Sabemos y conocemos como son los perros que vemos en las calles. Los cuales ahora llaman comunitarios y andan siempre buscando comida.

Estos se roban las miradas, muchas veces se acercan de manera tímida buscando algo de comida. Y vemos ahora como hay jóvenes, adultos y hasta los abuelos que llevan siempre una bolsita de comida, bien sea para perros o gatos.

Y vemos esa alegría hermosa de los animales moviendo las colas si son perros, mientras los gatitos, nuestros amados «michis» se quedan tranquilos. Los michis y los canes que están en la calle esperan mucho de aquellas personas de buen corazón.

Cero maltrato

Recordemos que perros y gatos en situación de calle buscan amor, momentos para jugar y para recibir una caricia. Bien sea un gatito o un perro siempre andan en busca de un poquito de comida como de amor.

Te invitamos siempre a estar pendientes de que nuestros «comunitarios» reciban mucho amor y nunca sean maltratados. Dicen que las buenas acciones hacia los animales se vuelven bendiciones del Creador del Universo. En Noticias24Carabobo queremos a los animales…

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