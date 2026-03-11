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Insalud y el gobierno que dirige Rafael Lacava cumplieron en una jornada de vacunación en la Plaza Bolívar de la capital del estado Carabobo. Esto con el objetivo de garantizar una atención oportuna en materia de salud, más de 100 personas fueron beneficiadas.

Francis Tabares, epidemiólogo del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Valencia Centro, señaló que durante este operativo se les suministró a los asistentes su respectiva dosis. Contra enfermedades como fiebre amarilla, tétano, difteria, poliomielitis, sarampión y rubeola.

“Estamos trabajando con esta importante jornada de vacunación en un punto de alta concurrencia como la plaza Bolívar, donde niños y adultos son atendidos con sus diferentes dosis y así cumplir con la prevención de estas enfermedades”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con los miembros de las comunidades aledañas para así ampliar su rango de acción y facilitar la atención a las personas que hacen vida en la zona. En cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro.

Jornada de vacunación en plaza Bolívar de Valencia

Y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, la Ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez. El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y la Autoridad Única de Salud en la región, Alexander Leal.

Tabares también instó a los carabobeños y carabobeñas a inmunizarse contra las diferentes enfermedades para así cuidar su salud y la de su entorno.

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