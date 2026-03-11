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Un accidente vial registrado la tarde de este miércoles en la avenida Fernando Figueredo de Valencia, movilizó a los cuerpos de seguridad del estado Carabobo. El incidente ocurrió aproximadamente a las dos de la tarde, en las cercanías del Acuario, involucrando a un motorizado que resultó lesionado.

En el sitio del suceso quedó tendida una motocicleta de color azul, la cual presentó lo que parece un pequeño derrame de combustible sobre la importante arteria vial valenciana. Funcionarios policiales y unidades de emergencia llegaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios al conductor y asegurar la zona del siniestro vial.

Accidente en la avenida Fernando Figueredo

El hecho vial provocó congestión vehicular sentido norte-sur, mientras las autoridades realizaban las labores pertinentes para agilizar el tránsito en la zona.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del siniestro, aunque no se descarta que una maniobra imprevista que originara la caída.

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