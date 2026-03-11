CaraboboPortadaSucesos

Accidente de moto generó retraso en la avenida Fernando Figueredo de Valencia

By Lubin Molero
0
223
Accidente en la avenida Fernando Figueredo
Foto: cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Un accidente vial registrado la tarde de este miércoles en la avenida Fernando Figueredo de Valencia, movilizó a los cuerpos de seguridad del estado Carabobo. El incidente ocurrió aproximadamente a las dos de la tarde, en las cercanías del Acuario, involucrando a un motorizado que resultó lesionado.

En el sitio del suceso quedó tendida una motocicleta de color azul, la cual presentó lo que parece un pequeño derrame de combustible sobre la importante arteria vial valenciana. Funcionarios policiales y unidades de emergencia llegaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios al conductor y asegurar la zona del siniestro vial.

Accidente en la avenida Fernando Figueredo

El hecho vial provocó congestión vehicular sentido norte-sur, mientras las autoridades realizaban las labores pertinentes para agilizar el tránsito en la zona.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del siniestro, aunque no se descarta que una maniobra imprevista que originara la caída.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Cazaron un chigüire y quedaron detenidos en Portuguesa

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaNoticias Ecovisión
Artículo anterior
Más de 100 beneficiados en jornada de vacunación en la plaza Bolívar de Valencia
Artículo siguiente
¿Privatizarán Bahía de Cata? Aclaran la situación de las playas en el estado Aragua
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes