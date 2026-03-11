Compartir

Cuatro personas cazaron un chigüire en Portuguesa y quedaron detenidos por las autoridades de esa entidad. El hecho de “maltrato animal” ocurrió en el sector Maporita, estos llegaron al lugar buscando a los animales.

La policía efectuó el procedimiento amparándose en las leyes venezolanas las cuales regula la caza de estos animales. Los hombres iban en dos motos, personas de la comuna social “Hoja Blanca” los observaron y dieron el aviso a las autoridades.

Cazaron un chigüire y quedaron detenidos en Portuguesa

A los sujetos se les incautaron armas blancas, además de balines de acero, como una escopeta, lo cual quedó a la orden del Ministerio Público de la entidad. Las personas exigen respeto a los animales de la zona.

Los arrestados se encuentran a la orden de la Fiscalía de Ambiente del Ministerio Público, organismo que se encargará de continuar con el proceso legal por delitos contra el Estado Venezolano y la fauna silvestre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas