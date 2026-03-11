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Selección de Irán se retira del Mundial de Fútbol 2026

By Danny Valdiviezo
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Selección de Irán se retira del Mundial de Fútbol 2026
Foto: Perfil.com

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Danny Valdiviezo
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La selección de Irán se retira del Mundial de Fútbol 2026, el combinado dijo oficialmente que no asistiría a la cita deportiva que se hará a mediados de año. El Mundial se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

El ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali dio el anuncio de que no estarán en el Mundial. Aseguró que Estados Unidos no brinda las condiciones de seguridad luego del conflicto en el Medio Oriente.

Hoy en horas de la mañana, la directiva de la FIFA estaría tratando de mediar para garantizar que la selección persa asista. Gianni Infantino conversaría para que estos no tengan problemas y participen.

Selección de Irán se retira del Mundial de Fútbol 2026

Esto luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijera que ellos serían bienvenidos en el país. Trump dijo que los futbolistas serían recibidos con los brazos abiertos al torneo de fútbol.

Pero los iraníes no estarán presentes en esta cita y se espera por el anuncio de la Confederación de esa zona para ver quien estaría en su lugar. Hasta ahora se espera el desarrollo sobre este tema.

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