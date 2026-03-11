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El precio del dólar BCV hoy 11 de marzo de 2026 nos indica que la divisa se encuentra en la banda de los 430 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 438,20 bolívares y el euro en 510,21 bolívares.

Para este jueves el dólar estará en 440,96 bolívares y el euro en 510,48 bolívares.

En un costo de 5.189 dólares tiene hoy miércoles 11 de marzo el precio de la onza de oro, mientras que el gramo se ubica en un costo de 164,57 dólares. El metal precioso sigue creciendo en inversiones a nivel mundial.

Se ha mantenido en un costo de 103,56 dólares el precio del barril de petróleo en el mundo. Este sigue siendo uno de los indicadores más consultados en el mundo, luego del conflicto en el Medio Oriente el crudo sigue en alza.

Sigue en baja el precio del bitcoin el cual tiene un costo de 69.706,63 dólares. Este indicador desde hace semanas se ha venido a pique y sigue bajando día a día. Luego de estar sobre los 124 mil dólares.

Dólar BCV hoy 11 de marzo de 2026 y las telecomunicaciones en Venezuela

El sector de telecomunicaciones en Venezuela muestra una significativa recuperación a inicios de 2026, con un crecimiento del 8,64% en el segundo trimestre de 2025 y una expansión acelerada de fibra óptica (FTTH) superior al 300%.

El internet fijo, con más de 17 millones de usuarios, y la red 4G impulsan la conectividad, mientras persisten retos en velocidad y limitaciones.

Fibra Óptica (FTTH): Existe un auge de empresas privadas (Netuno, Fibex, Inter, Thundernet) que ofrecen velocidades de entre 100 Mbps y 300 Mbps, superando a la estatal CANTV. El despliegue de fibra supera las metas del gobierno.

Telefonía Móvil e Internet: El mercado se divide principalmente entre Movistar (42%), Digitel (38%) y la estatal Movilnet (20%). Se reporta una recuperación en la cantidad de usuarios y cobertura 4G.

Proyección: Con el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025–2031, el gobierno impulsa la soberanía digital, el fortalecimiento del IXP Venezuela y la expansión de la infraestructura hacia redes 5G.

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