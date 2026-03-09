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El Ingreso Contra la Guerra Económica de marzo 2026 ya tiene montos probables como fechas de pago en el Sistema Patria. Estos son pagados a los trabajadores de la administración pública además de los jubilados como pensionados.

Este forma parte de la agenda de bonificaciones que entrega el gobierno nacional mensualmente. Ya también se espera por el pago de los estipendios de Chamba Juvenil como de Somos Venezuela del presente mes.

Los empleados públicos, tienen como fecha de pago probable el 13 o 14 de marzo, los cuales cobrarán un monto de 120 dólares al cambio del Banco Central Venezuela. Este sería un monto probable de 52 mil bolívares en adelante.

Ingreso Contra La Guerra Económica de marzo 2026

Mientras se espera que el personal jubilado tenga un monto de 50.500 bolívares, estos cobrarían los 112 dólares a partir del 17 de marzo. Para los pensionados se espera un monto de 21.200 bolívares para el 20 de marzo.

Hay que resaltar que el monto de los bonos se mantienen iguales en 120, 112 y 50 dólares. Los mismos están sujetos al cambio de la semana del Banco Central de Venezuela.

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