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Mujer quedó detenida tras disparar contra la mansión de Rihanna

By Redacción Carabobo
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mansión de Rihanna
La cantante y su equipo de seguridad salieron ilesos tras el ataque. Foto: Redes.

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Una mujer quedó detenida tras disparar contra la mansión de Rihanna. La artista se encontraba para el momento del ataque dentro de la vivienda. La policía recibió el reporte de una dama que accionó un rifle contra la casa de la cantante en Beverly Hills ubicada en una zona exclusiva.

La sospechosa luego de disparar huyó del sitio, pero fue ubicada por la policía a 12 kilómetros del lugar, quedando detenida. La identidad de la mujer no ha sido dada a conocer por las autoridades, pero se espera que sea presentada próximamente.

Se pudo conocer que esta se estacionó frente a la casa de Rihanna disparando contra la mansión a la una y 15 de la tarde. Nadie resultó herido, el personal de seguridad de la cantante enseguida comunicó el hecho al número 911.

Mujer quedó detenida tras disparar contra la mansión de Rihanna

A los pocos minutos policías llegaron a la mansión para evaluar daños como para ver el registro fílmico del hecho. Rihanna estaba dentro junto a otros familiares y se espera que la cantante levante cargos contra la mujer.

Hasta ahora no se ha dado a conocer el motivo que llevó a la desconocida a disparar contra la casa de la artista. Pero pudiera pagar una larga pena si la cantante levanta cargos contra ella en las próximas horas.

La policía se encuentra investigando como pudo la mujer llegar hasta la zona exclusiva del urbanismo. Como conocer los motivos que la llevaron a accionar el rifle.

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SourceAgencia EFE
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