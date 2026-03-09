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Un hecho vial en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho con un autobús fue reportado a las 9:15 de mañana de hoy lunes 9 de marzo de 2026. Un Encava al parecer tuvo un percance con una de las ruedas delanteras chocando contra la defensa de la autopista.

El hecho ocurrió a la altura de Mampote de la autopista que comunica a Caracas con Guarenas. Enseguida los pasajeros salieron rápidamente por las ventanas de emergencia de la unidad de transporte.

El bus llevaba gran cantidad de personas, otros conductores comenzaron a ayudar a los pasajeros llevándolos a un sitio seguro. Minutos después llegaron paramédicos como unidades de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana.

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El hecho generó gran congestionamiento debido al volumen vehicular que hay los lunes en la arteria vial. Al lugar llegaron grúas para remover el autobús Encava y llevarlo primero al canal de seguridad.

Hecho vial en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho

Hacemos un llamado a los conductores para que manejen con prudencia en las autopistas, avenidas y vías expresas del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT, entre ellas conducir a una velocidad moderada.

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