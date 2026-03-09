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Reportaron hecho vial en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho con un autobús

By Danny Valdiviezo
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hecho vial en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho

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Danny Valdiviezo
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Un hecho vial en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho con un autobús fue reportado a las 9:15 de mañana de hoy lunes 9 de marzo de 2026. Un Encava al parecer tuvo un percance con una de las ruedas delanteras chocando contra la defensa de la autopista.

El hecho ocurrió a la altura de Mampote de la autopista que comunica a Caracas con Guarenas. Enseguida los pasajeros salieron rápidamente por las ventanas de emergencia de la unidad de transporte.

El bus llevaba gran cantidad de personas, otros conductores comenzaron a ayudar a los pasajeros llevándolos a un sitio seguro. Minutos después llegaron paramédicos como unidades de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana.

El hecho generó gran congestionamiento debido al volumen vehicular que hay los lunes en la arteria vial. Al lugar llegaron grúas para remover el autobús Encava y llevarlo primero al canal de seguridad.

Hecho vial en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho

Hacemos un llamado a los conductores para que manejen con prudencia en las autopistas, avenidas y vías expresas del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT, entre ellas conducir a una velocidad moderada.

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SourceJacobo Vidarte
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