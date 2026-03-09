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Un accidente en la Autopista del Este dejó un motorizado lesionado, el hecho ocurrió la noche de ayer domingo 8 de marzo de 2026 cerca de Mañongo. Autoridades viales del estado Carabobo llegaron al lugar para prestar atención.

Cerca de las nueve de la noche se pudo conocer que un sujeto que conducía una moto e impactó contra la parte trasera de un Chevrolet Aveo color blanco. El motorizado fue atendido en el lugar por paramédicos de Invialca y llevado al Hospital Carabobo.

Funcionarios de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana estuvieron en el lugar. Se pudo conocer que en el lugar del accidente sucedió otro hecho vial, una gandola chocó contra una camioneta pick up.

Accidente en la Autopista del Este dejó un motorizado lesionado

Hacemos un llamado a los conductores de vehículos livianos como pesados a cumplir con las normas impuestas por el INTT. Conduce a una velocidad moderada, no circules por el hombrillo.

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Si estas cerca de un sitio donde ocurrió un accidente de tránsito baja la velocidad. Lleva siempre abrochado el cinturón de seguridad. Mantén una distancia prudencial de los otros vehículos.

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