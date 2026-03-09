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Un joven larense falleció en playa de Puerto Cabello ayer domingo 8 de marzo de 2026. Como Yonner José Camacaro Arias de 20 años de edad quedó identificado el joven que falleció por inmersión en la desembocadura del Río Borburata en Gañango.

Camacaro había llegado desde el estado Lara para disfrutar de un día de playa en Puerto Cabello. Pero el fuerte oleaje arruinó el paseo con sus familiares, los presentes hicieron lo posible por salvarlo.

Cerca de las dos de la tarde el joven desapareció, los salvavidas de Playa La Rosa localizaron el cadáver en la arena. Al sitio llegaron autoridades de rescate de Puerto Cabello para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida.

Joven larense falleció en playa de Puerto Cabello

Entre ellos funcionarios del CICPC, Bomberos de Puerto Cabello, personal del INEA, entre otros. El cadáver fue llevado a la morgue del Hospital Adolfo Prince Lara del municipio Puerto Cabello.

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La muerte del joven por ahogamiento se suma a las ocurridas en las playas porteñas en lo que va de año. El hecho causó gran tristeza entre familiares y amigos del joven de 20 años de edad residenciado en el estado Lara.

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