Compartir

Un adulto mayor resultó herido la noche del sábado tras ser arrollado por un motorizado en la carretera principal vía Vigirima, en Guacara. El accidente ocurrió específicamente a la altura de la Escuela de El Toco, donde vecinos del sector acudieron rápidamente para auxiliar al hombre lesionado.

Testigos informaron que el ciudadano permaneció tendido en el pavimento mientras esperaban la llegada de las unidades de emergencia para su traslado al hospital.

Arrollado vía Vigirima en Guacara

Hasta el momento se desconoce el estado de salud actual de la víctima, así como la identidad del conductor de la moto involucrada en este hecho. Residentes de Guacara aprovecharon el suceso para hacer un llamado a los motorizados de la zona y el alumbrado público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Capturan a un sujeto en Petare con notificación Roja de Interpol en España