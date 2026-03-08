CaraboboLo más vistoPortadaSucesos

Accidente en El Toco: Motorizado arrolló a un ciudadano de la tercera edad en Guacara

By Lubin Molero
0
142
Arrollado vía Vigirima en Guacara
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Un adulto mayor resultó herido la noche del sábado tras ser arrollado por un motorizado en la carretera principal vía Vigirima, en Guacara. El accidente ocurrió específicamente a la altura de la Escuela de El Toco, donde vecinos del sector acudieron rápidamente para auxiliar al hombre lesionado.

Testigos informaron que el ciudadano permaneció tendido en el pavimento mientras esperaban la llegada de las unidades de emergencia para su traslado al hospital.

Arrollado vía Vigirima en Guacara

Hasta el momento se desconoce el estado de salud actual de la víctima, así como la identidad del conductor de la moto involucrada en este hecho. Residentes de Guacara aprovecharon el suceso para hacer un llamado a los motorizados de la zona y el alumbrado público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Capturan a un sujeto en Petare con notificación Roja de Interpol en España

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaGuacara es Noticia
Artículo anterior
Explosión en una discoteca en Perú deja 31 heridos de gravedad
Artículo siguiente
Mbappé y Ester Expósito desatan la locura por supuestas citas secretas (+FOTOS)
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes