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El ciudadano Yoskar Ramírez fue capturado por funcionarios de la División de investigaciones contra Drogas y Legitimaciones de capitales de la Policía Internacional Caracas, en el estado Miranda, quien tenía una solicitud por la justicia española mediante Notificación Roja de Interpol.

El detenido fue ubicado en el sector Petare, municipio Sucre.

A solicitud de la OCN Madrid, España, la Secretaría General de Interpol publicó una Notificación Roja por el delito de robo con violencia.

Las autoridades españolas determinaron que el ciudadano, haciendo uso de un arma de fuego y bajo amenazas de muerte, despojó a dos hombres de sus relojes marca Rolex, para luego huir del lugar, según reza el resumen de los hechos contenido en la notificación internacional.

Tras labores de investigación y verificación en campo realizadas por la Dirección de Investigaciones de Policía Internacional, se logró su ubicación y posterior captura.

El ciudadano quedó a la orden de las autoridades competentes para el inicio de los trámites legales correspondientes y el proceso de extradición conforme a la normativa internacional vigente.

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