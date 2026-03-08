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La Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, realizó la entrega de más de 50 bolsos a la Escuela Básica Estadal (E.B.E.) San Roque, elaborados por textileras con materiales de provecho, en una actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través del Programa Carabobo Sostenible, en articulación con la Alcaldía del municipio Miranda.

La Primera Dama, en compañía del alcalde del municipio Miranda, Nerio Rico, señaló que esta iniciativa representa un apoyo directo a las instituciones educativas de la entidad, así como la muestra del talento de las emprendedoras municipales.

«Estamos haciendo una importante entrega de estos hermosos bolsos, los cuales tienen cuadernos, franelas, colores y zapatos, todo en beneficio de los niños y niñas de este municipio y de su desarrollo educativo», expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con las comunidades para la elaboración de estos implementos, lo que permite la creación de emprendimientos textiles con una conciencia ecosustentable, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Nancy de Lacava también indicó que seguirán trabajando en los 14 municipios de la entidad para promover el uso de materiales reciclables en diversas áreas.

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