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Comisiones de la Policía de Carabobo capturaron a tres ciudadanos en Güigüe, Valencia y Los Guayos por la posesión de droga y diversas sustancias ilícitas.

En el municipio Carlos Arvelo, los oficiales detuvieron a un sujeto solicitado por homicidio que portaba envoltorios de marihuana, crack y una balanza digital. Paralelamente, la Brigada Motorizada arrestó en la parroquia Miguel Peña a un hombre que intentó evadir el patrullaje con trece porciones de presunta marihuana.

Un tercer procedimiento en el sector Paraparal de Los Guayos permitió incautar ciento ochenta envoltorios de droga, un teléfono celular y otro equipo de pesaje.

Capturados con Droga en Carabobo

Los tres sujetos quedaron bajo custodia policial y fueron notificados inmediatamente al Ministerio Público para iniciar los procesos penales por el delito de microtráfico.

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