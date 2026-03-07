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Rober Eduardo Bastidas Ponce fue detenido por la policía estadal el viernes por la noche en Tocuyito mientras portaba un arma solicitada por hurto. El joven de veinte años se desplazaba por el sector Barrio Bueno en una motocicleta Keeway cuando las patrullas lograron interceptar su paso.

Durante la revisión, los oficiales hallaron la pistola Glock calibre 9 milímetros, la cual arrojó un expediente abierto por robo tras ser verificada en el sistema. Las autoridades procedieron a incautar tanto el arma como la moto último modelo, trasladando al sospechoso inmediatamente hasta el comando policial de la zona carabobeña.

Detenido con arma solicitada en Tocuyito

El caso quedó a disposición del Ministerio Público.

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