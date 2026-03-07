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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó en Guadalajara un despliegue masivo de seguridad denominado «Plan Kukulkán» que protegerá las tres sedes mexicanas para este Mundial 2026.

El secretario Omar García Harfuch detalló que movilizarán veinte mil militares y cincuenta y cinco mil agentes policiales para resguardar a los visitantes internacionales. La estrategia integra veinticuatro aeronaves tácticas y treinta y tres drones de vigilancia coordinados con las policías locales en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Plan Kukulkán para el Mundial 2026

Este operativo especial fundamenta su éxito en la cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para intercambiar información crítica sobre riesgos potenciales. El general Román Villalvazo enfatizó que el objetivo primordial es proyectar a México como un destino confiable y seguro ante toda la comunidad internacional.

Las autoridades buscan demostrar la capacidad operativa del Estado mexicano para enfrentar cualquier amenaza a la seguridad nacional durante el desarrollo del torneo deportivo.

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