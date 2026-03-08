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Juan José Mora, 07 de marzo (Prensa Gobernación de Carabobo).- Con el objetivo de fortalecer las diferentes vialidades de la entidad, se llevó a cabo un plan de asfaltado en diversos tramos de la avenida Carabobo de la parroquia Morón del municipio Juan José Mora, actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, en articulación con la Alcaldía de Juan José Mora.

Emily Riera, alcaldesa del municipio Juan José Mora, señaló que durante estas labores se realizó la colocación de una nueva carpeta asfáltica en diversos puntos de la arteria vial, así como la reparación de baches.

“Seguimos trabajando como un solo Gobierno en beneficio de nuestro pueblo, es por eso que se irá atendiendo progresivamente esta importante avenida en nuestro municipio, donde ya estamos reparando algunos puntos detectados para que la población pueda transitar sin inconvenientes”, expresó.

Plan de asfaltado en Juan José Mora

Asimismo, destacó la labor que se realiza con las comunidades adyacentes para brindar una respuesta inmediata a sus solicitudes, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y realizadas de manera conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Riera también indicó que se mantendrán desplegados en la atención de las diferentes calles y avenidas de la municipalidad, así como iniciarán las diferentes acciones de señalización, demarcación de la vialidad y el mantenimiento a los semáforos.

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