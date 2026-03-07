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Durante un despliegue de seguridad en el municipio Los Guayos, efectivos detuvieron a un joven de 19 años que transportaba la presunta droga. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana interceptaron al ciudadano tras notar una actitud sospechosa, procediendo inmediatamente a realizar una inspección corporal detallada en el sitio.

En el procedimiento los oficiales lograron incautar un envoltorio con 125 gramos de marihuana, ocultos dentro de un morral negro que servía como medio de transporte.

Detenido con drogas en Los Guayos

El detenido y las evidencias recolectadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar el proceso penal correspondiente bajo las leyes vigentes del país.

Estas acciones forman parte del plan de vigilancia estratégica en Carabobo, buscando erradicar la venta de estupefacientes y garantizar la paz en los sectores vulnerables.

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